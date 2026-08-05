Outset Medical Aktie
WKN DE: A413AY / ISIN: US6901452069
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Outset Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Outset Medical stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,717 USD gegenüber -1,040 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 29,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Outset Medical einen Umsatz von 31,4 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,913 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,370 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 119,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Outset Medical Inc Registered shs
|
05.08.26
|Ausblick: Outset Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Outset Medical präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Outset Medical präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Outset Medical Inc Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Outset Medical Inc Registered shs
|4,90
|-5,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.