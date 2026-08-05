Ausblick: Outset Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Outset Medical stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,717 USD gegenüber -1,040 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 29,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Outset Medical einen Umsatz von 31,4 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,913 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,370 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 119,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at