Ausblick: Outset Medical präsentiert Quartalsergebnisse
Outset Medical gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Outset Medical im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,674 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -7,350 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Outset Medical in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 26,7 Millionen USD im Vergleich zu 29,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,452 USD, gegenüber -36,900 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 117,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 113,7 Millionen USD generiert worden waren.
