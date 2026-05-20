Ausblick: Ovaro Kiinteistosijoitus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ovaro Kiinteistosijoitus wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,123 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ovaro Kiinteistosijoitus noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ovaro Kiinteistosijoitus in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,260 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 9,4 Millionen EUR, gegenüber 7,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at