Ausblick: Ovaro Kiinteistosijoitus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ovaro Kiinteistosijoitus wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,139 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,0 Millionen EUR – ein Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ovaro Kiinteistosijoitus 1,0 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,340 EUR, gegenüber 0,070 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 4,2 Millionen EUR im Vergleich zu 5,4 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at