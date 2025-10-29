Ausblick: OVB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OVB lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,054 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OVB 0,290 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 110,8 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 11,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte OVB einen Umsatz von 99,5 Millionen EUR eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,760 EUR je Aktie, gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 458,7 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 408,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

