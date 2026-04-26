Overstock.com Aktie

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WKN: 645086 / ISIN: US6903701018

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Overstockcom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Overstockcom präsentiert am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,280 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 231,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 240,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,676 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,410 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,09 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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