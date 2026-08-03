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Overstock.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645086 / ISIN: US6903701018

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Overstockcom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Overstockcom präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,358 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Overstockcom noch -0,340 USD je Aktie verloren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 282,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 362,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,993 USD aus. Im Vorjahr waren -1,410 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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