Overstock.com Aktie
WKN: 645086 / ISIN: US6903701018
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: Overstockcom veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Overstockcom wird am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Overstockcom im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,660 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,26 Prozent auf 262,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Overstockcom noch 303,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,094 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,03 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
