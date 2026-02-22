Ausblick: Overstockcom veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Overstockcom wird am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Overstockcom im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,660 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,26 Prozent auf 262,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Overstockcom noch 303,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,094 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,03 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at