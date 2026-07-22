Ovinti b Aktie
WKN DE: A2PYY3 / ISIN: US69047Q1022
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Ovintiv B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ovintiv B stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ovintiv B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,94 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,18 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,03 USD im Vergleich zu 4,78 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 9,26 Milliarden USD, gegenüber 8,74 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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