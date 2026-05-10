Ovinti b Aktie
WKN DE: A2PYY3 / ISIN: US69047Q1022
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ovintiv B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ovintiv B gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
22 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,610 USD je Aktie erzielt worden.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,38 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,78 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,28 Milliarden USD, gegenüber 8,74 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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