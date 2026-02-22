Ausblick: Ovintiv B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ovintiv B stellt am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,992 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ovintiv B -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Ovintiv B mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,27 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,53 USD, gegenüber 4,21 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 8,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at