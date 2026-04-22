Ausblick: Ovzon Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ovzon Registered wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Ovzon Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,700 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ovzon Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 215,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 283,5 Millionen SEK im Vergleich zu 90,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,53 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,23 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 735,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at