Ovzon AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JM5P / ISIN: SE0010948711
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Ovzon Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Ovzon Registered präsentiert am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,505 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 152,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 245,7 Millionen SEK – ein Plus von 47,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ovzon Registered 166,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 SEK im Vergleich zu 1,23 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden SEK, gegenüber 735,0 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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