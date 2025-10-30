Ausblick: Ovzon Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ovzon Registered stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,400 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,290 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 216,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 127,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ovzon Registered einen Umsatz von 95,0 Millionen SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,55 SEK, gegenüber -1,450 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 720,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 334,0 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at