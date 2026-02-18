Ovzon AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A2JM5P / ISIN: SE0010948711

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ovzon Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ovzon Registered gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Ovzon Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,630 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 123,18 Prozent auf 238,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Ovzon Registered noch 107,0 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,563 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,450 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 696,8 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 334,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

