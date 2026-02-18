Ovzon AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JM5P / ISIN: SE0010948711
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ovzon Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ovzon Registered gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass Ovzon Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,630 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 123,18 Prozent auf 238,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Ovzon Registered noch 107,0 Millionen SEK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,563 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,450 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 696,8 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 334,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ovzon AB Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Ovzon Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Ovzon Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Ovzon Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Ovzon Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ovzon AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ovzon AB Registered Shs
|50,90
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.