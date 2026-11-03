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WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Owens Corning präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Owens Corning präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD. Im Vorjahresquartal waren -5,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Owens Corning 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Owens Corning 2,68 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,59 USD, gegenüber -6,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 9,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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