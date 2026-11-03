Owens Corning Aktie
WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Owens Corning präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Owens Corning präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD. Im Vorjahresquartal waren -5,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Owens Corning 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Owens Corning 2,68 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,59 USD, gegenüber -6,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 9,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Owens Corning IncShs
|
07:01
|Ausblick: Owens Corning präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Owens Corning stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Owens Corning präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Owens Corning verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Owens Corning vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Owens Corning IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Owens Corning IncShs
|111,40
|2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.