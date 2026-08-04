Owens Corning Aktie
WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Owens Corning präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Owens Corning veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,09 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Owens Corning 4,25 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Minus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,48 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -6,220 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,90 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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