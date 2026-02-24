Ausblick: Owens Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Owens Corning wird am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,910 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Owens Corning in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD im Vergleich zu 2,84 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,21 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,37 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,13 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 10,98 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at