Ausblick: Owens Corning vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Owens Corning stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Owens Corning im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,982 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,080 USD je Aktie gewesen.

17 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,18 Milliarden USD gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,95 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,36 USD, gegenüber -6,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 9,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at