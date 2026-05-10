Owens & Minor Aktie
WKN: 904611 / ISIN: US6907321029
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Owens Minor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Owens Minor lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Owens Minor die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,098 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 644,2 Millionen USD gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 75,53 Prozent.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,703 USD, gegenüber -14,310 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,59 Milliarden USD im Vergleich zu 2,76 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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