Ausblick: Owens Minor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Owens Minor lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Owens Minor die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,098 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 644,2 Millionen USD gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 75,53 Prozent.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,703 USD, gegenüber -14,310 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,59 Milliarden USD im Vergleich zu 2,76 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at