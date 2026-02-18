Owens & Minor Aktie
WKN: 904611 / ISIN: US6907321029
Ausblick: Owens Minor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Owens Minor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,221 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -3,840 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 713,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 73,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Owens Minor einen Umsatz von 2,70 Milliarden USD eingefahren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD im Vergleich zu -4,730 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,77 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 10,70 Milliarden USD.
