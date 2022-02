Ausblick: Owl Rock Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Owl Rock Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,321 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Owl Rock Capital 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 267,0 Millionen USD – ein Plus von 20,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Owl Rock Capital 221,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 1,33 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 803,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at