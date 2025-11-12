Ausblick: Owlet mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Owlet wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,186 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 26,8 Millionen USD – ein Plus von 21,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Owlet 22,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,278 USD, gegenüber -2,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 99,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at