Ausblick: Owlet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Owlet stellt am 05.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Owlet 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 26,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Owlet 20,5 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,063 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,990 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 104,9 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 78,1 Millionen USD in den Büchern standen.

