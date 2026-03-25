Ausblick: Oxford Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oxford Industries lädt am 26.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,024 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 371,9 Millionen USD gegenüber 390,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,87 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,48 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at