Ausblick: Oxford Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Oxford Industries wird am 10.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,955 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oxford Industries noch -0,250 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 304,6 Millionen USD gegenüber 308,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,87 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at