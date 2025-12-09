Oxford Industries Aktie
WKN: 859547 / ISIN: US6914973093
|
09.12.2025 07:01:06
Ausblick: Oxford Industries präsentiert Quartalsergebnisse
Oxford Industries wird am 10.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,955 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oxford Industries noch -0,250 USD je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 304,6 Millionen USD gegenüber 308,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,87 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oxford Industries Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Oxford Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.11.25
|Erste Schätzungen: Oxford Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.06.25
|Ausblick: Oxford Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Oxford Industries Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Oxford Industries Inc.
|33,00
|-5,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.