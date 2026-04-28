Ausblick: Oxford Square Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Oxford Square Capital äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,060 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 592,00 Prozent auf 9,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,250 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 40,2 Millionen USD, gegenüber 23,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at