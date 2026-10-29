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WKN DE: A2JG23 / ISIN: US69181V1070

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Oxford Square Capital legt Quartalsergebnis vor

Oxford Square Capital veröffentlicht am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,050 USD je Aktie gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 6,95 Prozent auf 9,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Oxford Square Capital noch 10,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 37,6 Millionen USD, gegenüber 23,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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