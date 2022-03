Ausblick: Oxford Square Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oxford Square Capital lässt sich am 03.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Oxford Square Capital die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,090 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 19,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,3 Millionen USD gegenüber 8,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,320 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 37,3 Millionen USD, gegenüber 35,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at