Oxford Square Capital Aktie
WKN DE: A2JG23 / ISIN: US69181V1070
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Oxford Square Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Oxford Square Capital wird sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,070 USD. Dies würde einem Zuwachs von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Oxford Square Capital 0,050 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 10,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 129,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oxford Square Capital einen Umsatz von -34,6 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,300 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 40,1 Millionen USD, gegenüber -53,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oxford Square Capital Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Oxford Square Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Oxford Square Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Oxford Square Capital Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Oxford Square Capital Corp Registered Shs
|1,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.