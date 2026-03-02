Ausblick: Oxford Square Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oxford Square Capital wird sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,070 USD. Dies würde einem Zuwachs von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Oxford Square Capital 0,050 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 10,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 129,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oxford Square Capital einen Umsatz von -34,6 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,300 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 40,1 Millionen USD, gegenüber -53,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at