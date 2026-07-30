Ausblick: Oxford Square Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oxford Square Capital wird am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 15,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 8,3 Millionen USD gegenüber 7,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,250 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 34,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 23,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at