Oy Stockmann AB Aktie

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WKN: 870557 / ISIN: FI0009000251

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Oy Stockmann (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Oy Stockmann (B) präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,100 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oy Stockmann (B) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 187,0 Millionen EUR im Vergleich zu 186,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,200 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,160 EUR einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 964,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 952,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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