Ausblick: Oy Stockmann (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oy Stockmann (B) wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,100 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,090 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 260,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,9 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,180 EUR im Vergleich zu 0,160 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 972,0 Millionen EUR, gegenüber 952,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at