Oy Stockmann AB Aktie

WKN: 870557 / ISIN: FI0009000251

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Oy Stockmann (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Oy Stockmann (B) wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,140 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 273,6 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Oy Stockmann (B) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 280,0 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,100 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,080 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 947,0 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 940,1 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
