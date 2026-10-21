Oy Stockmann AB Aktie

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WKN: 870557 / ISIN: FI0009000251

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Oy Stockmann (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oy Stockmann (B) stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,040 EUR gegenüber 0,010 EUR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 235,0 Millionen EUR gegenüber 227,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,180 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,160 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 971,0 Millionen EUR, gegenüber 952,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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