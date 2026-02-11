P1 a Aktie
WKN DE: A3C9W0 / ISIN: US69376K1060
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: P10 A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
P10 A öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,241 USD. Dies würde einem Zuwachs von 502,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem P10 A 0,040 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,60 Prozent auf 79,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,902 USD je Aktie, gegenüber 0,160 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 296,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 296,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
