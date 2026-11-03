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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: P10 A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

P10 A wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 28,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 97,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 75,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 356,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 297,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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