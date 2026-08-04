Ausblick: P10 A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

P10 A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,227 USD aus. Im letzten Jahr hatte P10 A einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 80,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 72,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD im Vergleich zu 0,170 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 344,3 Millionen USD, gegenüber 297,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at