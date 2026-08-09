Ausblick: P3 Health Partners A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

P3 Health Partners A lädt am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass P3 Health Partners A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,895 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -6,230 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 377,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 355,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8,445 USD, gegenüber -45,260 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,46 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at