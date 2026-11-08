P3 Health Partner a Aktie

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WKN DE: A412JQ / ISIN: US7444132044

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: P3 Health Partners A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

P3 Health Partners A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -3,965 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -9,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 385,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 345,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -7,270 USD, wohingegen im Vorjahr noch -45,260 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,46 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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