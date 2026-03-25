Ausblick: P3 Health Partners A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

P3 Health Partners A gibt am 26.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -8,063 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 55,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -18,000 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,59 Prozent auf 353,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 370,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -29,983 USD, gegenüber -54,000 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,43 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,50 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at