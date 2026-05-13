P3 Health Partner a Aktie

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WKN DE: A412JQ / ISIN: US7444132044

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: P3 Health Partners A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

P3 Health Partners A wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -4,850 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -6,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll P3 Health Partners A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 391,5 Millionen USD im Vergleich zu 373,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -8,750 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -45,260 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,54 Milliarden USD, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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