WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Paccar gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Paccar gibt am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,06 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Paccar ein EPS von 1,66 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,05 Milliarden USD – ein Minus von 23,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paccar 7,90 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,03 USD, gegenüber 7,90 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 26,03 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 33,65 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

18.03.25 Paccar Neutral UBS AG
