Ausblick: Paccar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Paccar wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Paccar 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,51 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Paccar 7,44 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,71 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,70 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 28,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at