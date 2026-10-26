Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Paccar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Paccar wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,54 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Paccar einen Umsatz von 6,67 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,94 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,51 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,65 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 28,45 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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