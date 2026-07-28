Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Paccar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Paccar wird am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Paccar in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 7,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,71 USD aus. Im Vorjahr waren 4,51 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 28,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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