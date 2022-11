Ausblick: Pacific Biosciences of California gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pacific Biosciences of California wird sich am 07.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,332 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pacific Biosciences of California noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pacific Biosciences of California in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 35,4 Millionen USD im Vergleich zu 34,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,367 USD, gegenüber -0,890 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 140,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 130,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at