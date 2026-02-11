Pacific Biosciences of California Aktie
WKN DE: A1C3EQ / ISIN: US69404D1081
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Pacific Biosciences of California gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pacific Biosciences of California wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,144 USD. Dies würde einen Gewinn von 70,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pacific Biosciences of California -0,490 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pacific Biosciences of California in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 43,0 Millionen USD im Vergleich zu 39,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,848 USD, gegenüber -1,130 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 158,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 154,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pacific Biosciences of California Inc
|
11.02.26
|Ausblick: Pacific Biosciences of California gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Pacific Biosciences of California stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Pacific Biosciences of California stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)