Ausblick: Pacific Biosciences of California gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pacific Biosciences of California wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,144 USD. Dies würde einen Gewinn von 70,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pacific Biosciences of California -0,490 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pacific Biosciences of California in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 43,0 Millionen USD im Vergleich zu 39,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,848 USD, gegenüber -1,130 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 158,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 154,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at