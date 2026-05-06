Ausblick: Pacific Biosciences of California informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pacific Biosciences of California gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,142 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pacific Biosciences of California in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 39,9 Millionen USD im Vergleich zu 37,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,517 USD, gegenüber -1,820 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 174,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 160,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at