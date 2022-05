Ausblick: Pacific Biosciences of California legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pacific Biosciences of California wird am 04.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pacific Biosciences of California für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,320 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pacific Biosciences of California in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 32,9 Millionen USD im Vergleich zu 29,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,298 USD im Vergleich zu -0,890 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 164,0 Millionen USD, gegenüber 130,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at